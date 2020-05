Ob smučanju na naravnem snegu se na Kaninu začenja poletna sezona

Bovec, 14. maja - Na Kaninu so danes uradno odprli poletno sezono, čeprav je na smučišču ponekod še do pet metrov naravnega snega. Prav zato bodo na urejenih progah smučanje omogočali vse do približno 15. junija. To izkoriščajo tudi slovenske reprezentantke v alpskem smučanju. Danes sta na Kaninu tako trenirali Meta Hrovat in Ilka Štuhec.