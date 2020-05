Teden ljubiteljske kulture se letos s temo inštrumentalne glasbe seli na splet

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 14. maja - Letošnji Teden ljubiteljske kulture se v sedmi izdaji zaradi epidemije koronavirusa seli na splet. Namesto na prireditve, druženja in izobraževanja, ki so minula leta potekala po vsej Sloveniji, organizatorji med 15. in 24. majem vabijo na spletno stran projekta ter na družabna omrežja. Tema letošnjega tedna je inštrumentalna glasba.