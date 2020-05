SF do konca sezone s spletnim abonmajem

Ljubljana, 14. maja - Slovenska filharmonija (SF) je do konca letošnje sezone, ko zaradi ukrepov ob koronavirusu ne izvaja svojih abonmajskih koncertov, pripravila spletni abonma s komorno glasbo. Prvi koncert bo danes, na njem pa bo Godalni sekstet SF v živo prek njihove spletne strani izvedel dela Mozarta in Beethovna. Abonma bo potekal do 10. julija.