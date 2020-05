Ljubljana, 14. maja - Skupna novinarska konferenca strank Levice, SD, LMŠ in SAB, na kateri bodo predstavili zahtevo za sklic skupne nujne seje odbora za zunanjo politiko in odbora za pravosodje glede napada predstavnikov vlade v mednarodnem okolju na medije in sodno vejo oblasti, bo danes ob 11.30 v medijskem središču DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz Levice.