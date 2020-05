V ligi NBA bodo leta 2021 zamenjali uradnega dobavitelja žog

New York, 14. maja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA, kjer igrajo tudi trije Slovenci Goran Dragić, Luka Dončić in Vlatko Čančar, so zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno zaustavljene vse aktivnosti, iz pisarne najmočnejše košarkarske lige na svetu pa so sporočili, da bodo v sezoni 2021/22 zamenjali uradnega dobavitelja žog.