Zvezdniku Tottenhama grozili z nožem in ga oropali

London, 14. maja - Dva nepridiprava sta v noči na sredo vdrla v hišo angleškega nogometnega reprezentanta in zvezdnika Tottenhama Dele Allija. V nasilnem napadu sta mu grozila z nožem, prejel je udarec v glavo, a pri tem ni utrpel težje poškodbe, poročajo angleški mediji. V stanovanju so bili v času nasilnega napada še Allijev brat, njuni partnerici in prijatelj.