V ZDA smrtnost zaradi raka manjša v državah z zdravstvenim zavarovanjem

New York, 14. maja - Najnovejša zdravstvena študija v ZDA ugotavlja, da je smrtnost zaradi raka opazneje padla v tistih ameriških zveznih državah, kjer so razširili dostop do zdravstvenega zavarovanja revnim v skladu z reformo nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Gre za prvi oprijemljivi dokaz, da je reforma obamacare pomagala žrtvam raka.