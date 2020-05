Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 13. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili s padci. Vlagatelje je razočarala napoved predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) o dolgotrajni recesiji in tveganjih, s katerimi se bo ameriško gospodarstvo soočalo po krizi zaradi novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.