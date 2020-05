Peticijo v podporo vladi do zdaj podpisalo 15.000 ljudi

Ljubljana, 13. maja - V času epidemije koronavirusa se je na spletu oblikovalo več peticij. V podporo vladi je oblikovana peticija z naslovom Potrebujemo vlado, ki zna in zmore - in taka vlada potrebuje nas! To je po besedah ene izmed prvopodpisnic Metke Zevnik do zdaj podpisalo 15.000 ljudi. Peticijo za odstop vlade je na drugi strani podpisalo skoraj 11.000 ljudi.