Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedanem novem rahljanju omejitvenih ukrepov, zadržanem odzivu Slovenije glede odprtja hrvaške meje za državljane Evropske unije in novih potrjenih okužbah s koronavirusom. Poročale so tudi o 75. obletnici Primorskega dnevnika, poslovanju Cinkarne Celje in torkovih protestih v bran okolju.