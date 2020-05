Kmetijski ministri EU o krizni rezervi

Bruselj, 13. maja - Kmetijski ministri EU so se danes prek videokonference seznanili s stanjem in sprejetimi ukrepi za blažitev posledic koronavirusa na področjih kmetijstva, ribištva in akvakulture. Razpravljali so o morebitni uporabi krizne rezerve, kjer so mnenja deljena, saj bi se ta sredstva vzelo iz ovojnice za neposredna plačila kmetom.