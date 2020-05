Demokracija o medijski slepoti (14. 5.)

Ljubljana, 14. maja - Jože Biščak v komentarju Življenje z medijsko slepoto piše, da sta intervjuja s Katie Hopkins in Zoltánom Szalaiem "marsikateremu levosučnemu dvignila obrvi" in nekaj vznemirjenja povzročila na družbenih omrežjih. Kot navaja, je ona znana bojevnica za svobodo govora, on urednik madžarskega tednika Mandiner, medijski mainstream pa jima ni naklonjen.