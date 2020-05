Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 13. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V torek so ob 1147 testiranjih potrdili dva primera okužbe z novim koronavirusom, tako da je skupno število do zdaj potrjenih okužb naraslo na 1463. Umrla je ena oseba s covidom-19, s čimer je skupno število smrtnih žrtev 103. V bolnišnici se je zdravilo 38 bolnikov s covidom-19, devet jih je potrebovalo intenzivno nego, je sporočila vlada. Število hospitaliziranih oseb v bolnišnicah se je tako v primerjavi s ponedeljkom zmanjšalo za dve, število bolnikov na intenzivni negi pa je ostalo nespremenjeno. Eno osebo so izpustili iz bolnišnične oskrbe. Skupno število testiranj je s torkovimi naraslo na 65.694.

LIPICA - Vlada bo v petek obravnavala predlog tretjega paketa ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki močno čuti posledice epidemije novega koronavirusa, je danes napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Tretji protikoronski paket bo naslovil panoge, katerih situacije vlada s prvima dvema paketoma ni uspela zadovoljivo rešiti. Med drugim naj bi z ukrepi priskočili na pomoč turizmu. Počivalšek možnosti za prvo odpiranje nastanitvenih obratov še naprej vidi v prihodnjih dneh.

LJUBLJANA - Zobozdravniki so na vstopnih točkah med epidemijo novega koronavirusa do torka obravnavali 11.613 bolnikov, med katerimi jih je bilo 81 sumljivih na okužbo z novim koronavirusom. Na vstopnih točkah se ni okužil noben zobozdravstveni delavec. Ob posebnih omejitvah, pod katerimi so pred dnevi znova zagnali vse zobozdravstvene storitve, pa bodo dnevno lahko obravnavali le sedem bolnikov, je na vladni novinarski konferenci pojasnil zobozdravnik Krunoslav Pavlović. Zobozdravniki bodo vse bolnike, ki so bili naročeni in je bil termin prestavljen, o tem obvestili. Vstop v ordinacije bo omejen le na naročene paciente, ki bodo imeli odgovorjen covid-19 vprašalnik negativen.

LJUBLJANA - Na stomatološki kliniki UKC Ljubljana so od začetka epidemije prenaročili okoli 7600 bolnikov. V tem času so opravljali nujne storitve, od ponedeljka pa naročajo tiste bolnike, pri katerih zdravnik po triaži oceni, da se jim bo ob nadaljnjem odlaganju obravnave naredila največja škoda, je medijem povedala strokovna direktorica klinike Martina Drevenšek. Bolnike pokličejo in jih naročijo, dan pred napovedanim terminom spet preverijo njihovo zdravstveno in epidemiološko stanje. Čeprav so bolniki povečini veseli, da se vnovič zaganja zobozdravstvena dejavnost, pa so imeli tudi primere, ko so obisk odklonili, zlasti marca in aprila. V tem trenutku še ne ve, kdaj bi lahko obravnavali vse bolnike, katerih obisk je v času epidemije odpadel, morda v pozni jeseni. Velika skrb za stomatološko kliniko pa je zaščitna oprema. Pridobivajo sproti in si po besedah Drevenškove ne upajo pomisliti, da je ne bi dobili.

LJUBLJANA/SLOVENJ GRADEC/VELENJE/MURSKA SOBOTA/NOVA GORICA - V vrtcih po državi je te dni po dveh mesecih od zaprtja spet živahno, saj se zaposleni intenzivno pripravljajo na napovedan prihod malčkov. Podatke o tem, koliko otrok bo v ponedeljek prišlo, zbirajo, končno število bo znano v četrtek. A za zdaj kaže, da se bo v vrtce vrnila več kot polovica otrok, ponekod še bistveno več. Vrtci starše že obveščajo, kako bo potekalo delo.

LJUBLJANA - Prevozniki, člani sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, so ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, naj vlada v tretji paket protikoronskih ukrepov vključi njihovo panogo, sicer lahko po besedah predsednika sekcije Petra Piška pride do "nemirov in cestnih blokad". Vrtovec verjame, da bo vlada imela posluh za sektor, ki prispeva 17 odstotkov BDP, je pa dejal, da jim država denarja ne more zagotoviti jutri. Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja. Prizadevajo si tudi za shemo za nepovratna sredstva. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi lahko v dveh do treh tednih prišli do finančnih sredstev.

LJUBLJANA - Banke v Sloveniji so v prvem četrtletju ustvarile 69,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je več kot polovico manj kot v enakem lanskem obdobju. Podatki kažejo prve vplive koronavirusa, ki bodo povečevali različna tveganja in slabšali kazalnike uspešnosti poslovanja bank, so sporočili iz Banke Slovenije. Na zmanjšanje dobička so vplivala manj ugodna gibanja tako na strani prihodkov kot stroškov. "Kljub temu da so banke v trenutno krizo vstopile z visoko kapitalsko ustreznostjo, likvidnostjo in dobrimi ostalimi kazalniki bančnega poslovanja, njihovo stabilnost pa krepijo tudi ukrepi Evropske centralne banke in Banke Slovenije, pa lahko pričakujemo, da se bodo zaostrene razmere v domačem in mednarodnem gospodarskem okolju vse bolj odražale tudi v poslovanju bank," so v Banki Slovenije zapisali v mesečni publikaciji o poslovanju bank.

LONDON - Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos v luči krize zaradi pandemije novega koronavirusa napoveduje 5,5-odstotni upad BDP, ki naj bi mu v 2021 sledila petodstotna rast gospodarske dejavnosti. Mednarodna finančna ustanova s sedežem v Londonu je tako kljub občutnemu poslabšanju pričakovanj glede na lansko jesen od ustanov, ki so svoje napovedi za Slovenijo do zdaj prilagodile gospodarskemu šoku pandemije, najmanj pesimistična. V ustanovi pojasnjujejo, da je globina letošnjega padca predvsem posledica upada zunanje trgovine zaradi ohromljenega evropskega in svetovnega gospodarstva, saj je Slovenija močno vpeta v globalne verige vrednosti. Okrevanje slovenskega gospodarstva bo tako zelo odvisno od odpiranja gospodarstev po Evropi in svetu ter sproščanja omejitev doma in s tem postopne vrnitve v normalno delovanje v drugi polovici leta.

GRADEC/DUNAJ/CELOVEC - Avstrija namerava na avstrijskem Štajerskem v petek odpreti še štiri maloobmejne prehode s Slovenijo. Od petka bodo predvidoma odprli mejne prehode v krajih Kramarovci, Cankova, Juri in Gerlinci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Predsednik Enotne liste, edine politične stranke koroških Slovencev, Gabriel Hribar je medtem avstrijski vladi poslal poziv glede odprtja mejnih prehodov Pavličevo sedlo in Jezerski vrh med Avstrijo in avstrijsko Koroško. Avstrija bo sicer 15. junija v celoti odprla svojo mejo z Nemčijo, kjer bodo že od petka izvajali le še posamezne naključne preglede. Vlada na Dunaju si ob tem želi, da bi kmalu podobne dogovore sklenili tudi z ostalimi sosednjimi državami.

LJUBLJANA - Več kot 1000 strokovnjakov in 66 organizacij iz vsega sveta je objavilo pismo, v katerem vlade pozivajo k trajnostni odrasti kot načinu za spopadanje s koronavirusno krizo. S trajnostno odrastjo - načrtnim, vendar prilagodljivim in pravičnim zmanjšanjem obsega gospodarstva - lahko zgradimo socialno pravičnejši in bolj trajnosten sistem ter preprečimo nadaljnje krize, so prepričani. Kriza, ki jo je sprožil novi koronavirus, je po njihovih besedah že razkrila številne slabosti kapitalističnega gospodarstva, obsedenega z rastjo. Podpisniki za oživitev gospodarstva in kot osnovo za ustvarjanje pravične družbe predlagajo pet načel. To so med drugim postavitev življenja v središče gospodarskih sistemov, organiziranje družbe okoli zagotavljanja nujnih dobrin in storitev ter demokratizacija družbe.

LJUBLJANA - Plesalci, registrirani pri Plesni zvezi Slovenije, so ta teden začeli trenirati, medtem ko morajo plesne šole na zagon rekreativnih dejavnosti še počakati. Predsednik zveze Jadran Živković je za STA dejal, da so plesne šole odvisne predvsem od rekreativnih programov, zato si želijo hitre rešitve za ta del njihove dejavnosti. Iz plesnih krogov je sicer neuradno slišati pričakovanja, da bi utegnili omejitve pri izvajanju rekreativnega športa sprostiti že prihodnji teden, a je odločitev v rokah vlade. V Fitnes zvezi Slovenije pa so že pred dnevi sporočili, da je vlada pozabila na odprtje rekreativnih centrov, fitnes centrov in športnih objektov. V pozivu od vlade zahtevajo, da se ukrepi za odprtje teh storitev in dejavnosti sprostijo čim prej, čeprav te ne sodijo v nabor sproščanja ukrepov za šport. Vnovična vzpostavitev dejavnosti, kamor spadajo fitnesi ter skupinske vadbe aerobike, plesa, pilatesa in ostale podjetniške aktivnosti, je namreč odvisna od odločitev vlade o nadaljnjem sproščanju storitvenih dejavnosti, saj jo po večini tržijo podjetja in ne športna društva.

LJUBLJANA - V Sloveniji je med epidemijo za polovico upadlo število gospodinjstev, v katerih so hrano kupovali v večjih trgovinah, močno se je povečal delež naročanja hrane preko spleta in nakup pri lokalnih ponudnikih, kaže raziskava Inštituta za nutricionistiko. Na pomenu je pridobil način priprave hrane, skoraj dve tretjini anketiranih je npr. kruh peklo doma. Dobra tretjina gospodinjstev je med epidemijo zaužila več hrane, približno tretjina anketiranih gospodinjstev je manj hrane zavrgla. Povečalo se je tudi zanimanje za samopridelavo hrane. Raziskovalci ocenjujejo, da bo imela na nekaterih področjih epidemija dolgoročne posledice na način preskrbe s hrano in prehranske navade ljudi.

BLED - Blejski turizem se je s pandemijo novega koronavirusa znašel pred zgodovinskim izzivom. Bled bo krizo skušal preživeti s povezovanjem znotraj destinacije in v okviru regije, stavil bo na promocijo in upal na pomoč države. Ob zagonu različnih turističnih točk in aktivnosti se na Bledu obračajo na slovenske goste in jim obljubljajo več za isto ceno. Obiskovalce čakajo nekatera brezplačna parkirišča, stacionarne goste dodatne brezplačne storitve, obiskovalce Blejskega gradu, ki vrata odpira jutri, pa posebna darila, je nanizal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. Še vedno pa bo blejski turizem močno odvisen od odprtja meja in pomoči države, je ob tem izpostavil direktor Hotela Ribno Matija Blažič.

GROSUPLJE - Od sobote bo za turistične oglede z vodnikom ponovno odprta Županova jama. Ogledi bodo možni po urniku in predhodnem dogovoru, upravljalec pa bo med ogledi poskrbel za varen obisk. Skupine obiskovalcev ne bodo štele več kot 20 oseb. V primeru večjega povpraševanja bodo odprli dodatne ure ogledov. Med nakupom vstopnic, obiskom jame in ogleda razstavnih površin bo treba upoštevati medsebojno razdaljo najmanj dveh metrov. Obiskovalci so zavezani k nošenju maske in uporabi razkužila, so sporočili iz Turističnega in okoljskega društva Grosuplje.

LJUBLJANA - Podjetje Atlantic Grupa se je odzvalo na poziv Gospodarskega kroga Skupaj solidarni in podarilo 474 tabličnih računalnikov in 282 internetnih dostopov. Kot so sporočili iz AmCham Slovenija, bodo s tem šolanje od doma omogočili še tistim otrokom v Sloveniji, ki jim je bilo to do zdaj onemogočeno in se pouka na daljavo niso mogli udeleževati.

SVET

WUHAN - Na Kitajskem so v strahu pred drugim valom pandemije covida-19 uvedli delno karanteno za mesto Jilin, potem ko je njegovo predmestje postalo žarišče okužb z novim koronavirusom. V mestu z več kot štirimi milijoni prebivalcev so potrdili šest novih primerov okužbe, vseh povezanih z žariščem v predmestju Shulan. V mestu Wuhan, kjer se je novi koronavirus konec lanskega leta prvič pojavil, pa bodo zaradi novih okužb rekordnih desetih dneh za novi koronavirus testirali vseh enajst milijonov prebivalcev.

LONDON - V Angliji so po sedmih tednih nekoliko zrahljali ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Številni so se tako lahko vrnili na delo, jim pa oblasti odsvetujejo uporabo javnega prevoza. Tisti, ki ga vendarle uporabljajo, morajo zakriti nos in usta. V Angliji so dovoljene tudi nekatere športne in druge aktivnosti na prostem. Rahljanje ukrepov v Angliji pa je naletelo na ostre kritike v ostalih delih Združenega kraljestva, kjer poudarjajo, da je za to še prezgodaj in da marsikaj še ni jasno. Škotska, Wales in Severna Irska vztrajajo pri strogih ukrepih.

STOCKHOLM - Kljub drugačni strategiji Švedske v boju proti novemu koronavirusu, saj država ni uvedla strogih karantenskih ukrepov, poteka pandemija podobno kot v drugih državah. Od sredine aprila beležijo padec števila novih okužb, kljub temu se vrstijo kritike, da bi lahko vlada ukrepala prej. Švedska je do torka potrdila 27.272 primerov okužb, od tega je umrlo 3313 ljudi. Verjetno pa bo šele čez nekaj let jasno, ali se je Švedska odločila prav, ko ni uvedla strogih ukrepov za zajezitev virusa.

BERLIN/DUNAJ - Nemčija bo od sobote postopoma odpravljala začasen nadzor na mejah, ki ga je uvedla za zajezitev pandemije covida-19. Do popolne vrnitve v normalno stanje pa bo verjetno minilo še nekaj tednov, so napovedali na nemškem notranjem ministrstvu. Avstrija bo sicer že v petek v celoti odprla svojo mejo z Nemčijo. Na meji bodo izvajali le še posamezne naključne preglede. Avstrijska vlada si želi, da bi kmalu podobne dogovore sklenili tudi z ostalimi sosednjimi državami.

VARŠAVA - Na Poljskem se bodo 18. maja znova odprli lokali in restavracije, frizerski in kozmetični saloni, je sporočil poljski premier Mateusz Morawiecki. Notranje ministrstvo pa je sporočilo, da je vlada do 12. junija podaljšala nadzor na mejah z Nemčijo, Litvo, Češko in Slovaško.

LONDON - Britansko gospodarstvo se je v prvem četrtletju skrčilo za dva odstotka, kažejo danes objavljeni vladni podatki. Gre za največji padec BDP po zadnjem četrtletju 2008. Marca, ko je vlada zaradi izbruha novega koronavirusa sprejela prve omejitvene ukrepe, je BDP upadel za 5,8 odstotka.

SAN FRANCISCO - Ameriško tehnološko podjetje Twitter, ki stoji za istoimenskim spletnim družbenim omrežjem, bo zaposlenim tudi po koncu pandemije novega koronavirusa dovolilo, da trajno delajo od doma, so v podjetju zapisali na svojem blogu.

SANTIAGO DE CHILE - Čile je ob krizi, ki jo je sprožila pandemija novega koronavirusa, Mednarodni denarni sklad (IMF) zaprosil za previdnostno posojilo v višini 23,8 milijarde dolarjev (22 milijard evrov), ki naj bi ga povrnil v dveh letih, so sporočili iz IMF. Kot je dejala generalna direktorica sklada Kristalina Georgieva, je sama naklonjena ugoditvi te prošnje.

BERLIN - Največja turistična skupina na svetu, nemški TUI, s ciljem skrčiti stroške napoveduje ukinitev 8000 delovnih mest. Za ta korak so se v turističnem velikanu odločili, potem ko je pandemija novega koronavirusa močno ogrozila turistični sektor.

ŠPORT

LJUBLJANA - Kljub zagonu vrhunskega in tekmovalnega športa v Sloveniji mnoge športne dvorane še samevajo. Od desetih košarkarskih klubov lige Nova KBM so treninge začeli le pri Cedeviti Olimpiji, Krki, Helios Suns in Zlatorogu. Drugi klubi še mirujejo, saj so njihove športne dvorane v sklopu šolskih objektov.

LJUBLJANA - Šport v Sloveniji se počasi vrača v tekmovalne tirnice. Potem ko je včeraj Teniška zveza Slovenije sporočila, da se bo prvo tekmovanje v korona-obdobju pod njeniM okriljem začelo 29. maja, bo Golf zveza Slovenije začela že teden prej, torej 22. maja. V Arboretumu bo prvi iz serije turnirjev Slo Tour za kategorizirane in registrirane igralce. GZS pričakuje, da se bo tridnevnega turnirja udeležilo približno 50 tekmovalcev. Pravico do nastopa imajo tudi profesionalni igralci, torej tudi Katja Pogačar in Pia Babnik, ki sta po prekinitvi evropske turneje v Sloveniji.

LJUBLJANA - Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je na izredni korespondenčni seji sprejel soglasno odločitev, da se bo tekmovanje v moški superligi nadaljevalo junija, medtem ko so druge državne in območne lige že končane.

FRANKFURT - Nogometna legenda Karl-Heinz Rummenigge, zdaj predsednik münchenskega Bayerna, je v pogovoru za Sport Bild izrazil pričakovanje, da bodo nemško ligo spremljale milijarde nogometnih navdušencev po vsem svetu. To bo prva velika liga, ki se bo konec tedna začela po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa.

LIZBONA - Portugalska nogometna zveza je sporočila, da bodo njihova igrišča ponovno zaživela 4. junija. Po izbruhu epidemije novega koronavirusa je bila elitna portugalska nogometna liga, kjer barve Sportinga iz Lizbone zastopa tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar, prekinjena 12. marca, do konca pa je še deset krogov.

MONTE CARLO - Svetovna atletika je sporočila, da se bodo največja mednarodna tekmovanja odvijala od avgusta do oktobra letos, začela se bodo po predlaganem času za državna prvenstva 8. in 9 avgusta. Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu.