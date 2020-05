Tudi letos številne aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov

Ljubljana, 17. maja - Spirit Slovenija in direktorat za lesarstvo bosta tudi letos izvedla več aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov. Pod sloganom Uporabimo slovenski les želita izpostaviti uporabnost in prednosti lesa kot materiala, saj je les v ekološko zavednih državah že postal vodilni gradbeni material v trajnostni gradnji.