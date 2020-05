Na Glavni trg Novega mesta se vrača sobotna mestna tržnica

Novo mesto, 16. maja - Zavod Situla in novomeška občina na novomeškem Glavnem trgu ob sobotnih dopoldnevih vnovič pripravljata mestno tržnico. Ob ugodnem vremenu bo ta vsako soboto delovala med 9. in 13. uro. Na voljo bodo pridelki in izdelki domačih pridelovalcev, tržnica bo vključevala še gostinsko ponudbo. Poživila naj bi tudi prenovljeno novomeško mestno središče.