Odbor DZ potrdil javno dostopnost podatkov iz razvidov športnikov

Ljubljana, 13. maja - Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino državnega zbora je brez nasprotovanj podprl predlog spremembe zakona o športu, ki na novo določa zakonsko podlago za javno objavo posameznih podatkov iz razvidov športnikov in strokovnih delavcev v športu. Te vodi in z njimi upravlja Olimpijski komite Slovenije (OKS).