Cene nafte navzdol

Singapur, 13. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Tudi trgovci z nafto so zaskrbljeni, da bi lahko prezgodnje opuščanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa povzročilo nov val okužb. V nekaterih azijskih državah, kot sta Kitajska in Južna Koreja, namreč število okuženih znova raste, prav tako se to nakazuje v Nemčiji.