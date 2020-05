Facebook bo svojim cenzorjem vsebin plačal 52 milijonov dolarjev

New York, 13. maja - Facebook je v torek sporočil, da bo svojim uslužbencem, ki pregledujejo in odstranjujejo sporne objave na družbenem mediju, plačal skupaj 52 milijonov dolarjev odškodnine za psihične težave, ki so jih utrpeli med svojim delom. Ljudje pač objavljajo oziroma skušajo objaviti vse mogoče neumnosti.