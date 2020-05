Stevie Wonder praznuje 70 let

Detroit, 13. maja - Legendarni ameriški kantavtor in glasbenik Stevie Wonder, ki je prvi album izdal pri rosnih 12 letih, se tudi pri 70 letih dobrodelno udejstvuje. Slepi pevec z zatemnjenimi očali, znan po hitih Isn't She Lovely, Sir Duke, Part-Time Lover, I Wish, Superstition in drugih, je v aprilu zbiral sredstva za socialno ogrožene v času koronavirusa.