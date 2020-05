Celjska bolnišnica brez hospitaliziranih bolnikov s covidom-19

Celje, 12. maja - Celjska bolnišnica od nedelje nima več hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, zato bodo take bolnike v skladu s protokolom odslej zdravili v ostalih covid bolnišnicah. Od 24. marca, ko so na zdravljenje sprejeli prvega bolnika, pa do 8. maja so zdravili 54 bolnikov s covidom-19, od tega 28 žensk in 26 moških, so pojasnili v bolnišnici.