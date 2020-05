Partnerji s projektom za kroženje e-naprav

Ljubljana, 16. maja - Družba Zeos, zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS ter podjetje TSD s projektom Spodbujamo e-krožno podpirajo ponovno rabo elektronskih in električnih naprav ter s tem zmanjševanje nastajanja e-odpadkov. Projekt s sloganom Še sem uporaben, ki ga sofinancirata država in EU, bo trajal do konca leta 2024.