Velenjski svetniki pozvali vlado k reševanju problematike presežnih delavcev Gorenja

Velenje, 12. maja - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji pozvali vlado, da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, in se aktivno vključi v reševanje problematike presežnih delavcev Gorenja. Kot je na seji dejal velenjski podžupan Peter Dermol, so na skupni sestanek v Velenje povabili tudi premierja Janeza Janšo.