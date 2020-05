Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 11. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V nedeljo so opravili 537 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so tri okužbe. Skupaj so tako doslej v Sloveniji potrdili 1460 okužb s tem virusom. V nedeljo ni umrl noben bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se je v nedeljo zdravilo 42 bolnikov s covidom-19, od tega deset na oddelkih za intenzivno terapijo. Iz bolnišnične oskrbe v nedeljo niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19. Skupaj sta doslej v Sloveniji umrla 102 bolnika s covidom-19.

LJUBLJANA - Na ministrstvu za izobraževanje prosijo starše, naj v začetni fazi v vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. "Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil," je na novinarski konferenci zagotovil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec. Končno odločitev o datumu odprtja vrtcev in šol bo vlada sprejela v drugi polovici tedna.

LJUBLJANA - Potem ko je bilo delo zaposlenih v osrednji slovenski zdravstveni ustanovi, Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, od marca predvsem podrejeno reševanju posledic epidemije novega koronavirusa, se zdaj počasi vračajo v običajen ritem. V UKC bodo skušali čim prej nadomestiti zamude pri obravnavi bolnikov, ki so nastale zaradi krize.

LJUBLJANA - Specialistka medicine dela Metoda Dodič Fikfak z UKC Ljubljana ne pričakuje večjega navala prosilcev za potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela v času trajanja epidemije covida-19. Prepričana je sicer, da je mogoče taka potrdila praviloma izdajati na podlagi zdravstvene dokumentacije, pregled pri zdravniku pa je potreben le izjemoma.

METLIKA - V Domu starejših občanov Metlika, ki je bil med epidemijo novega koronavirusa med najbolj prizadetimi tovrstnimi ustanovami v državi, so omogočili vnovične obiske svojcev. Danes so dobili le en obisk. Obiski so sicer možni pred stavbo doma starejših, ob slabem vremenu pa jih bodo omogočili skozi okno v sprejemnici, so povedali za STA.

LJUBLJANA - Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pravi, da poteka dogovarjanje med NIJZ in hrvaškim zavodom za javno zdravje glede operativnih možnosti prehajanja meje s Hrvaško. Pričakuje oblikovanje predloga, da karantena ob povratku v Slovenijo morda ne bi bila potrebna, če bo bivanje na Hrvaškem krajše od 72 ur, je dejal Kacin.

SVET

MADRID/KOEBENHAVN/HAAG/PARIZ/ZAGREB/PRAGA - V številnih državah se nadaljuje rahljanje ukrepov, ki so jih sprejeli za zajezitev okužb z novim koronavirusom. V Španiji so po dveh mesecih v večini regij znova odprli terase lokalov, manjše trgovine, hotele in turistične namestitve. Znova je dovoljeno zbiranje do deset oseb ter kulturne prireditve. Izjema sta med drugim madridska regija in večina Katalonije. Na Danskem so se po več tednih znova odprle trgovine na drobno in trgovski centri. Na Nizozemskem so po skoraj dveh mesecih znova odprli vrtce in osnovne šole ter frizerske, lepotne in masažne salone. V Franciji se je odprla s večina trgovin, učenci in dijaki so se začeli vračati v šole, odrasli pa na delo. Na Hrvaškem se je začel doslej najobsežnejši korak rahljanja ukrepov. Odprli so vrtce, šole za nižje razrede, gostinske lokale, nakupovalna središča in javni promet med županijami. Začeli so tudi izvajati serološka testiranja za dokazovanje prisotnosti protiteles za novi koronavirus v populaciji. Na Češkem so vrata ponovno odprle kulturne ustanove, frizerski saloni ter nakupovalna središča in večje trgovine, kot so trgovine s pohištvom. Odprli so tudi vrtove in terase lokalov.

LONDON - Britanski premier Boris Johnson je v nedeljo precej zmedel državljane glede prošnje, naj se vrnejo na delo, če se lahko, obenem pa pozival k upoštevanju ukrepov. Za dodatno zmedo je poskrbel še zunanji minister Dominic Raab, ki je dan kasneje dejal, da se bodo lahko ljudje vrnili na delo šele s sredo in da to ne bo veljalo za vse.

MOSKVA - Iz Rusije poročajo o novem dnevnem rekordu okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 11.656 novih primerov okužbe, skupno 221.344. S tem je država po številu okužb tretja na svetu. Covid-9 je zahteval skupno 2009 življenj, zadnji dan 94. Ruski predsednik Vladimir Putin bo nagovoril državljane.

CAPE TOWN - V Afriki se soočajo z velikim pomanjkanjem postelj na bolnišničnih oddelkih za intenzivno nego. Na 100.000 ljudi tako pride manj kot ena postelja in en ventilator. Svetovna zdravstvena organizacija je v preteklosti že večkrat posvarila, da bi Afrika lahko postala naslednje žarišče pandemije novega koronavirusa. Doslej so v Afriki potrdili več kot 51.000 okužb z novim koronavirusom, kar je malo v primerjavi s štirimi milijoni okužb po vsem svetu, a se je število novih okužb v zadnjem tednu povečalo za več kot 38 odstotkov.

PRIŠTINA - Kosovski premier v odstopu Albin Kurti je v samoizolaciji. Za ta ukrep se je odločil, ker je bil eden od predstavnikov kosovskega ministrstva za evropske integracije, s katerim je imel stike, v tesnem stiku z osebo, pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Poleg Kurtija so v samoizolaciji tudi drugi predstavniki omenjenega ministrstva ter zaposleni v kabinetu predsednika vlade. Na Kosovu so doslej potrdili 884 okužb z novim koronavirusom ter 28 smrti zaradi koronavirusne bolezni 19.

AKRA - V ganski tovarni za predelavo rib je bolnik s koronavirusno boleznijo 19 okužil 533 drugih zaposlenih. Okužena oseba je okužbo prenesla na več kot tretjino od skupno 1300 zaposlenih v tovarni v pristaniškem mestu Toma. 533 novih okužb z novim koronavirusom iz tovarne je več kot polovica vseh novih okužb, ki so jih v Gani potrdili minulo sredo in četrtek. V Gani na zahodu Afrike so doslej po navedbah predsednika potrdili 4700 okužb z novim koronavirusom ter 22 smrti zaradi covida-19.

RIM - Nemčija je v Italiji v času pandemije novega koronavirusa izgubila ugled. Kot je pokazala javnomnenjska raziskava italijanskega inštituta Demos & Pi za italijanski dnevnik La Repubblica, samo 26 odstotkov Italijanov zelo zaupa Nemčiji. Januarja lani jih je bilo 42 odstotkov. Se je pa glede na javnomnenjsko raziskavo nekoliko povečal ugled Rusije in Kitajske med Italijani. Obe državi sta v času pandemije zelo kmalu v Italijo poslali pomoč.

RIJAD - Savdska Arabija bo potrojila davek na dodano vrednost v okviru gospodarskih ukrepov za blaženje posledic pandemije novega koronavirusa s pet na 15 odstotkov. V kraljestvu bodo od junija dalje tudi odpravili finančne prispevke za javne uslužbence in zaposlene v vojski, kar je kot boniteto pred dvema letoma uvedel savdski kralj Salman. Prav tako bodo zmanjšali prispevke za nekatere projekte, ki so del ambicioznega načrta Vizija 2030 prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki predvideva diverzifikacijo naftnega gospodarstva. V Savdski Arabiji so doslej potrdili več kot 39.000 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v arabskem svetu. Zaradi koronavirusne bolezni 19 je doslej umrlo 246 ljudi.

ŠPORT

LJUBLJANA - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na korespondenčni seji sprejel odločitev, da se do konca izpelje sezona v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu Slovenije, če bodo razmere v državi to dopuščale. Obenem je sklep IO, da se konča tekmovanje v 2. SNL in 1. SŽNL. Kar zadeva 2. SNL, bodo napredovanje v prvo ligo izvedli po veljavnih sklepih za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji. "Za namen napredovanja se šteje, da sta prvo- in drugouvrščeni nogometni klub ob zaključku prvenstva tista kluba, ki sta zasedala 1. in 2. mesto na tekmovalni lestvici na dan prekinitve tekmovanja zaradi ukrepov v zvezi z zajezitvijo covida-19," so sporočili z NZS. To pomeni, da bo v prvo ligo napredoval Koper, v dodatne kvalifikacije z devetouvrščenim klubom prve lige, trenutno so to Domžale, pa se uvrsti Gorica.

RAVNE NA KOROŠKEM - Po naknadno objavljenih navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v okviru odloka za zagon slovenskega športa so lahko plavalni klubi po državi znova organizirali treninge. Po besedah selektorja plavalne reprezentance Gorazda Podržavnika se pospešeno na to pripravljajo tudi na Ravnah na Koroškem. Na Koroškem namreč trenira nekaj reprezentantov in reprezentantk, ki bi ravno v ponedeljek ob normalnih razmerah začeli nastope na evropskem prvenstvu v madžarski Budimpešti, ki bi moralo trajati do 24. maja.

BOVEC - Najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec in še nekateri drugi slovenski smučarji bodo predvidoma od naslednjega ponedeljka dalje trenirali na Kaninu. Kot zagotavljajo domačini, je pod Prestreljenikom veliko naravnega snega, pogoji za smuko pa so odlični.

BERLIN - Nemški klubi, ki bodo 16. maja nadaljevali tekmovanje v prvi in drugi bundesligi, so v karanteni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. S tem želijo zmanjšati možnost širjenja novega koronavirusa, ki je z dodatnimi pozitivnimi primeri ogrozil datum nadaljevanja prvenstev. Nemška bundesliga se bo prihajajoči konec tedna nadaljevala po več kot dvomesečnem premoru. Vodstvo nemške lige (DFL) je odločilo, da morajo zato ekipe ta teden ostati v karanteni, potem ko so bili nogometaši minuli teden testirani na prisotnost virusa sars-cov-2.

MADRID - Predsednik španske nogometne lige Javier Tebas je v pogovoru za špansko televizijo Movistar dejal, da z vsemi vpletenimi ciljajo na 12. junij za nadaljevanje la lige. Vsi klubi v prvih dveh španskih ligah so morali v zadnjem tednu opraviti teste na novi koronavirus, osem izidov pa je bilo pozitivnih.

MADRID - Svetovno prvenstvo v motociklizmu 2020 naj bi imelo dvanajst dirk, od tega sedem v Španiji. Najbližja prizorišča Sloveniji bodo češki Brno, Misano v Italiji ter Red Bull Ring v Avstriji. Kot ekskluzivno poroča španski časnik Marca, ima podjetje Dorna, ki je vodja tekmovanja, že izdelan koledar svetovnega prvenstva. Pred nekaj dnevi se je Dorna dogovorila, da se bo sezona začela na jugu Španije v Jerezu z dvema zaporednima dirkama. Prva bo 19. julija, in sicer velika nagrada Španije, naslednji konec tedna pa še VN Andaluzije.