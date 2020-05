Evropa v znamenju koronavirusa zaznamovala obletnico konca druge svetovne vojne

pripravila Sara Kovač

Ljubljana/London/Pariz/Berlin, 8. maja - Po Evropi so danes potekale slovesnosti ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne, ki so bile letos okrnjene zaradi ukrepov v pandemiji novega koronavirusa. Nekateri voditelji so tudi potegnili vzporednice med vojno in trenutno zdravstveno krizo in pozvali k skupnemu ukrepanju.