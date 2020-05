Tedenski pregled - svet od 8. do 14. 5.

Ljubljana, 15. maja - Evropa, kjer se ukrepi zaradi pandemije koronavirusa počasi rahljajo, je obeležila obletnico konca druge svetovne vojne in dan Evrope. Precej pozornosti je bilo pred bližajočo se sezono namenjeno turizmu in odpiranju meja. Zadeve se umirjajo tudi v ZDA, število okuženih pa še naprej hitro raste v Rusiji in Braziliji.