Cenejša nafta in epidemija madžarski Mol potisnila v rdeče številke

Budimpešta, 9. maja - Madžarska naftna in plinska skupina Mol je imela v prvem četrtletju letos 152 milijonov dolarjev čiste izgube, ki je posledica šibkejšega forinta in padajočih cen nafte. Osnovno poslovanje je bilo do sredine marca močno, potem pa so omejitve, povezane z epidemijo koronavirusa, pričele vplivati na vse poslovne segmente, so sporočili iz Mola.