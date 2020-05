Promet na slovenskih avtocestah počasi raste

Ljubljana, 5. maja - Na slovenskih avtocestah, kjer je promet zaradi omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa občutno padel, je v zadnjih tednih opaziti postopno rast. Obenem so na Darsu že do konca marca zabeležili občuten padec prodaje vinjet - tedenskih za osebna vozila so prodali 12 odstotkov manj, skupaj pa je bil padec prodaje šestodstoten.