Fraport se je za pravočasno izgradnjo novega terminala za pomoč obrnil na državo

Brnik, 5. maja - Podjetje Fraport Slovenija je pripravilo predlog ukrepov, s katerimi bi mu država pomagala pri ohranjanju likvidnosti in pravočasnem dokončanju investicije v nov potniški terminal. Kot so pojasnili, so prihodki družbe od sredine marca, odkar se na brniškem letališču izvaja le tovorni promet, na letni ravni upadli za kar za 85 odstotkov.