Z zatiranjem ogrcev majskega hrošča v reševanje travnikov nad Ajdovščino

Ajdovščina, 5. maja - Na območju Gore nad Ajdovščino so začeli poskusno zatirati ogrce majskega hrošča, ki uničujejo travnike in pašnike na tem območju. Ogrci se nahajajo v travni ruši in jo v času razvoja pojedo. Z glivo beauveria brongiartii so pred leti že uspešno zatrli ogrce majskega hrošča na črnovrški planoti, zdaj bodo proces ponovili.