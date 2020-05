Dnevnik: Državni nakup 43-odstotnega lastniškega deleža Save začasno ustavljen

Ljubljana, 5. maja - V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so finančnemu skladu York predlagali, naj se kupoprodajni postopek za 43 odstotkov Savinih delnic ustavi. To pa naj ne bi bilo sprejemljivo za York, saj da je pogodba sklenjena, ker je SDH soglašal s ponudbo in ključnimi elementi posla, danes poroča časnik Dnevnik.