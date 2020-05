Helikopterske posadke SV aprila 37-krat poletele na pomoč

Ljubljana, 4. maja - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so aprila 37-krat poletele na pomoč. Pri tem so prepeljale 36 poškodovanih ali obolelih in naletele 50 ur. V prvih štirih mesecih so tako posredovale 185-krat in prepeljale 186 poškodovanih oseb, na pogorišča odvrgle 75.000 litrov vode in skupaj naletele 233 ur.