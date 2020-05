KPK: Rahljanje postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj povečuje nastanek tveganj za korupcijo

Ljubljana, 4. maja - Rahljanje postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj in zaostritev pogojev sodelovanja nevladnih organizacij v teh postopkih po opozorilih KPK povečuje nastanek tveganj za korupcijo in kršitve integritete. Kot so zapisali na komisiji, je prisotnost nevladnih organizacij v teh postopkih med drugim pomemben mehanizem uveljavljanja javnega interesa.