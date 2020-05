Sindikat novinarjev opozarja na negotovost za medije po krizi s koronavirusom

Ljubljana, 3. maja - Medijski sektor se je razmeroma hitro in učinkovito prilagodil razmeram epidemije, po koronski krizi pa ga čakajo večja tveganja in negotovost. Vlada jo v obdobju izjemnih razmer le še povečuje, so v izjavi ob svetovnem dnevu svobode medijev zapisali v Sindikatu novinarjev Slovenije.