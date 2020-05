Ameriško farmacevtsko podjetje napovedalo donacijo remdesivirja za zdravljenje bolnikov s covidom-19

New York, 1. maja - Ameriško farmacevtsko podjetje Gilead Sciences, ki je zaslužilo milijarde dolarjev s svojimi zdravili za virus hiv in hepatitis C, je ob objavi poslovnih rezultatov v prvem četrtletju letošnjega leta napovedalo donacijo poskusnega zdravila remdesivir za zdravljenje 140.000 bolnikov s covidom-19.