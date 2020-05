Apple presegel pričakovanja z dobičkom in prihodki, cene delnic vseeno navzdol

New York, 1. maja - Tehnološki velikan Apple je v svojem drugem poslovnem četrtletju, ki se je končalo z marcem, zaslužil nekaj več dobička in prihodkov kot v enakem četrtletju lani in presegel pričakovanja analitikov. Delnice so se mu v podaljšanem borznem trgovanju po objavi poslovnih rezultatov vseeno pocenile za 2,55 dolarja na 286,30 dolarja.