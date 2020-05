Statistiki: Letošnji 1. maj v znamenju slabih napovedi na trgu dela

Ljubljana, 1. maja - Potem ko je bilo lansko leto za Slovenijo z vidika trga dela eno najboljših, letošnje leto zaradi epidemije novega koronavirusa zagotovo ne bo niti primerljivo, saj so se močno poslabšala pričakovanja glede zaposlenosti in brezposelnosti, so ob prazniku dela opozorili v državnem statističnem uradu.