Z majem sprememba na čelu urada za preprečevanja pranja denarja

Ljubljana, 30. aprila - Vlada je na današnji dopisni seji z mesta direktorice Urada RS za preprečevanja pranja denarja razrešila Branko Glojnarič in za v. d. direktorja imenovala Ivana Kopino. Kopina bo vodenje urada prevzel s 1. majem, na položaju pa bo do imenovanja novega direktorja prek natečaja oz. najdlje do 31. oktobra.