ECB v najslabšem primeru napoveduje 12-odstotni padec BDP evrskega območja

Frankfurt, 30. aprila - Scenariji, ki so jih pripravili analitiki ECB, kažejo, da bi se BDP evrskega območja letos lahko skrčil za od pet do 12 odstotkov, odvisno od dinamike sproščanja omejitvenih ukrepov zaradi pandemije novega koronavirusa in učinkovitosti prizadevanj za blaženje njihovih negativnih posledic, je povedala predsednica ECB Christine Lagarde.