Za izboljšanje zdravstvene oskrbe starejših več pozornosti nameniti razvoju geriatrije

Ljubljana, 30. aprila - Za izboljšanje zdravstvene oskrbe starostnikov je treba preseči zapostavljeno stanje na področju geriatrije, so pozvali sodelujoči na današnji spletni okrogle mize Slovenske medicinske akademije. Med drugim so opozorili na neenoten pristop pri reševanju vprašanj skrbi za starejše in nesistemsko izobraževanje.