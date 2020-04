Slovenski državni gozdovi lani z nižjimi prihodki

Kočevje, 29. aprila - Družba Slovenski državni gozdovi je lani ustvarila 66 milijonov evrov prihodkov in 11,4 milijonov evrov čistega dobička. To je manj kot predlani, ko je imela po sanitarni sečnji zaradi vetroloma rekordnih 77 milijonov evrov prihodkov in 11,9 milijona evrov dobička. Na lanski izid je vplival močan padec cen soritmentov iglavcev.