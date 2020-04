Vodstvo Hisense Gorenja o odpuščanjih tudi z ministrom Počivalškom

Velenje, 28. aprila - Vodstvo Hisense Gorenja je popoldne razmere v podjetju predstavilo tudi gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku in državnemu sekretarju Alešu Cantaruttiju. Beseda je tekla tudi o iskanju dodatnih možnosti za uporabo čim več mehkih metod zmanjševanja števila zaposlenih in o blažitvah posledic odpuščanja. Dogovorili so se za sodelovanje.