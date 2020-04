Umrl akademik in nekdanji predsednik SAZU France Bernik

Ljubljana, 27. aprila - Danes je v 93. letu umrl akademik, literarni zgodovinar in pisatelj France Bernik, so sporočili iz SAZU. Bernik je bil med letoma 1992 in 2002 predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), od leta 2003 pa njen častni član. Leta 1997 prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2005 je postal častni meščan Ljubljane.