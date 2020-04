Zorčič v poslanici ob današnjem prazniku pozval k sodelovanju

Ljubljana, 27. aprila - Predsednik DZ Igor Zorčič v poslanci ob današnjem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, pozval k spominu na vse žrtve, ki jih je terjal zgodovinski boj za svobodo in obstoj slovenskega naroda. "Hkrati pa naj bo ta dan tudi v navdih in spodbudo za sodelovanje in skupno premagovanje izzivov, s katerimi se soočamo," je zapisal.