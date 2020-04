Na štajerski avtocesti v zadnjih dneh več divjakov

Celje, 26. aprila - Celjski policisti so v minulih dneh na štajerski avtocesti naleteli na več voznikov, ki so močno presegli omejitve. V petek dopoldne je voznik pri Dramljah v smeri Maribora vozil 213 kilometrov na uro, zvečer pa je v isti smeri pri Arji vasi voznik divjal s hitrostjo 204 kilometre, pri Šentrupertu pa 190 kilometrov na uro. Vsi so bili kaznovani.