Pri Ajdovščini trčila ultralahko letalo in jadralni padalec

Ajdovščina, 25. aprila - Med krajema Budanje in Dolga Poljana v bližini Ajdovščine sta nekaj pred 11. uro v zraku trčila ultralahko letalo in jadralni padalec. Po trku so oboji strmoglavili, jadralni padalec je umrl. Pilot in potnik v letalu domačega Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina sta nesrečo preživela in sta po prvih podatkih huje poškodovana.