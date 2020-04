Naročila trajnih dobrin v ZDA marca padla za 14,4 odstotka

Washington, 24. aprila - Naročila trajnih dobrin v ZDA so marca v primerjavi s februarjem padla za 14,4 odstotka oziroma za 36 milijard dolarjev na 213,2 milijarde dolarjev. Po podatkih ministrstva za trgovino ZDA je to drugi največji mesečni padec v zgodovini. Naročila trajnih dobrin so pred tem rasla tri mesece zapored.