Vlada zamenjala predstavnika v upravnem odboru zavoda za blagovne rezerve

Ljubljana, 24. aprila - Vlada se je seznanila z odstopno izjavo dosedanjega člana in predsednika upravnega odbora Zavoda RS za blagovne rezerve Žarka Bogunovića. Za člana in predsednika upravnega odbora je z današnjim dnem za preostanek mandata do 30. avgusta 2021 imenovala Mitja Močnika, ki v odboru predstavlja gospodarsko ministrstvo, so sporočili po dopisni seji vlade.