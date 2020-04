Slovenski tovornjaki lani prepeljali sedem odstotkov več blaga

Ljubljana, 25. aprila - Cestna tovorna vozila, registrirana v Sloveniji, so lani prepeljala 92 milijonov ton blaga, ker je sedem odstotkov več kot leto prej. Kot so zapisali na statističnem uradu, je bilo 54 milijonov ton blaga prepeljani v notranjem, 37 milijonov ton pa v mednarodnem prevozu. Po slovenskih cestah je bilo prepeljanih največ rud in kamnin.