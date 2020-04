Trboveljska občina v odkup nekaterih zemljišč podjetja RTH

Trbovlje, 27. aprila - Trboveljska občina bo od podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) odkupila nekatera zemljišča na strateško pomembnih lokacijah, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Za zemljišča naj bi odštela skoraj 216.000 evrov, namenila pa jih bo gospodarstvu, rekreaciji, športu in ureditvi opuščenih delov mesta, so sporočili z občine.