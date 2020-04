Delavski direktor Gorenja Bahun za ohranitev čim več delovnih mest

Velenje, 23. aprila - Delavski direktor Gorenja Drago Bahun se je v današnji izjavi za medije v Velenju zavzel za ohranitev čim več delovnih mest. Sprašuje se, zakaj vodstvo Gorenja ne uporabi skrajšanega delovnega časa in ukrepa čakanja na domu. Zato je zanj napovedano odpuščanje 2200 delavcev do konca leta popolnoma nesprejemljivo in temu se bodo ostro uprli.